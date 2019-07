Usa-Corea del Nord: funzionari dei due paesi si sono incontrati la scorsa settimana (6)

- Lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane ritiene che il secondo dei missili balistici a corto raggio collaudati dalla Corea del Nord la scorsa settimana sia un nuovo tipo di arma balistica sviluppata da Pyongyang. Lo hanno riferito i media sudcoreani, che citano le prime valutazioni dello stato maggiore congiunto del Sud. Il missile ha sorvolato il Mar del Giappone per 690 chilometri, prima di inabissarsi in mare. “Abbiamo individuato alcune caratteristiche che indicano che il secondo missile potrebbe essere di un nuovo tipo. Tale possibilità richiede ulteriori analisi e valutazioni”, ha dichiarato un funzionario della Difesa sudcoreana all’agenzia di stampa “Yonhap”. Pyongyang ha effettuato due test balistici anche lo scorso maggio; ciononostante, nell’arco dell’ultimo mese si sono registrati alcuni potenziali progressi verso il rilancio del dialogo sulla denuclearizzazione tra Pyongyang e Washington. (segue) (Was)