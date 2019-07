Cina: cerimonia per 92mo anniversario Esercito popolare di liberazione (2)

- "Le forze armate manterranno sempre la leadership assoluta del Partito", ha detto Wei nel suo discorso. "La Cina rimarrà fermamente sulla strada dello sviluppo pacifico, perseguirà una politica di difesa nazionale per sua natura difensiva e lavorerà con altri paesi per dare maggiori contributi alla pace e alla stabilità nel mondo", ha aggiunto il ministro. C'è solo una Cina e Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese, ha affermato il ministro della Difesa, impegnandosi a far sì che il Pla salvaguardi fermamente la sovranità nazionale, la sicurezza e l'integrità territoriale del paese. Wei ha anche promesso che le forze armate lavoreranno duramente per costruire le forze popolari in forze di livello mondiale e celebrare il 70mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese con risultati notevoli. (Cip)