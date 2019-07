Giappone: governatore Fukushima approva piano dismissione centrale nucleare (3)

- Tepco ha avviato il 15 aprile scorso le operazioni di rimozione delle barre di combustibile dal reattore n.3 della centrale Fukushima Daiichi. E’ la prima volta in assoluto che Tepco tenta la rimozione di combustibile da uno degli edifici altamente contaminati della centrale. L’operazione è iniziata con ben quattro anni di ritardo rispetto ai piani iniziali, a causa delle difficili condizioni ambientali e dalle sfide inedite poste dalle operazioni in condizioni di radioattività elevata. Proprio a causa della contaminazione, tutte le operazioni vengono effettuate tramite macchinari robotizzati a controllo remoto. Tepco stima che la rimozione delle 566 barre di combustibile dal reattore n.3 della centrale richiederanno circa due anni, non solo a causa della fusione parziale di alcune delle barre, ma anche a causa dei detriti causati dal terremoto e dallo tsunami del 2011. (segue) (Git)