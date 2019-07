Asean: ministro Esteri vietnamita sollecita cooperazione per sicurezza nucleare

- Il vicepremier e ministro degli Esteri del Vietnam, Pham Binh Minh, ha sollecitato i paesi membri dell’Asean a rafforzare il loro partenariato sul fronte della sicurezza nucleare regionale, in occasione di un incontro della Commissione per la zona libera da armi nucleare del Sud-est asiatico (Seanwfz), tenutasi nel contesto del 52mo incontro dei ministri degli Esteri Asean in corso a Bangkok. Pham ha sottolineato l’importante ruolo della Commissione nel garantire l’assenza di armi nucleari e di distruzione di massa nella regione, ed ha esortato i membri dell’Asean a rafforzare le capacità e la preparazione per la risposta alle emergenze ragiologiche. (Fim)