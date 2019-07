Hong Kong: 44 persone incriminate per le proteste di domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Hong Kong ha incriminato 44 persone per rivolta, a seguito delle ultime proteste avvenute nel distretto occidentale dell'isola domenica 28 luglio. Lo riferisce la stampa cinese. In una dichiarazione rilasciata ieri sera, la Polizia ha sottolineato che è in corso un'indagine attiva, e non ha escluso la possibilità di ulteriori arresti. La polizia ha arrestato un totale di 49 persone, tra cui 32 uomini e 17 donne, di età compresa tra 16 e 41 anni. Due uomini sono stati rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti, mentre altre due persone sono state temporaneamente rilasciate. L'azione giudiziaria è stata intrapresa dopo la manifestazione non autorizzata che si è tenuta nel distretto occidentale sull'isola di Hong Kong il 28 luglio, durante la quale i manifestanti hanno bloccato le strade lungo Connaught Road West e Des Voeux Road West vicino a Western Street. Secondo quanto riferito dalla Polizia, un uomo di 33 anni è stato anche accusato di aver aggredito un ufficiale di polizia. Un uomo di 24 anni è stato invece accusato di possesso di armi offensive. (segue) (Cip)