Giappone-Corea del Sud: Usa sollecitano a congelare le tensioni diplomatiche (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’entrata in vigore dei controlli alle esportazioni di sostanze chimiche per l’elettronica dal Giappone alla Corea del Sud, la scorsa settimana, ha fatto ulteriormente precipitare le relazioni tra i due vicini asiatici, e rischia di innescare un nuovo scontro tra i due paesi presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Le relazioni tra Tokyo e Seul si sono rapidamente deteriorate negli ultimi anni, dopo l’insediamento del presidente sudcoreano Moon Jae-in, la cui amministrazione ha deciso di riaprire una serie di contenziosi relativi ai trascorsi dell’occupazione coloniale giapponese della Penisola coreana. L’amministrazione di Moon ha deciso di stralciare l’accordo raggiunto dal precedente governo di Park Geun-hye col Giappone sulla questione delle “comfort women”, le donne coreane che secondo Seul sono state sistematicamente costrette alla schiavitù sessuale delle truppe imperiali giapponesi. (segue) (Was)