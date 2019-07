Brasile: esportazioni macchinari e attrezzature in calo dell'8 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione brasiliana delle industrie di macchinari e attrezzature industriale (Abimaq) ha reso noto che le esportazioni di macchinari, attrezzature industriali e altri componenti sono diminuite dell'8 per cento nel mese di giugno 2019, rispetto a maggio. Secondo l'associazione che riunisce le aziende del settore, rispetto a giugno dell'anno scorso, il calo è stato del 7,1 per cento nel primo semestre del 2019 e del 22,5 per cento rispetto al primo semestre del 2018. In termini di valore economico, le esportazioni a giugno hanno raggiunto 682 milioni di dollari. Nel primo semestre dello scorso anno il volume di affari aveva toccato i 4,4 miliardi di dollari. Secondo la Abimaq, anche le importazioni sono diminuite a giugno. La caduta è stata del 2,9 per cento rispetto a maggio. Il saldo tra esportazioni e importazioni a giugno 2019 ha fatto segnare un disavanzo di 825 milioni di dollari. Nel primo semestre il saldo è stato negativo per 3,3 miliardi di dollari. La crisi del settore ha causato anche un calo dell'occupazione, diminuita dello 0,4 per cento a giugno, rispetto a maggio. Il numero complessivo di dipendenti diretti nel settore a giugno è stato di 307.526 lavoratori. Rispetto a giugno dello stesso mese dell'anno scorso, il numero di dipendenti nel settore è tuttavia cresciuto del 3,7 per cento. Nel primo semestre la crescita è stata del 4,2 per cento. (Brb)