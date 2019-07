Usa: corte respinge causa contro Russia, campagna Trump e Wikileaks su e-mail violate ai Dem (2)

- Il Dnc ha affermato in tribunale che gli incontri del team Trump "con persone collegate al governo russo durante il periodo in cui gli agenti del Gru russo (il servizio segreto sovietico) stavano rubando le informazioni del Dnc" erano un segno del fatto che stavano cospirando con i russi per "rubare e diffondere i materiali del Dnc". Ma per il giudice John Koeltl l'argomentazione della Dnc era "completamente separata" dai fatti. Il Dnc ha presentato la causa per la prima volta nell'aprile 2018. (Was)