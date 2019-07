Brasile: Trump approva nomina Eduardo Bolsonaro come ambasciatore Usa, "non è nepotismo"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha mostrato approvazione per la nomina di Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente brasiliano Jair, come ambasciatore del Brasile a Washington. "Conosco il figlio di Bolsonaro, lo considero suo ragazzo straordinario, un giovane brillante, sono molto felice per la sua indicazione. Probabilmente è proprio perché lo conosco che è stato indicato", ha dichiarato Trump a "Oglobo". "Non credo si tratti di nepotismo perché il figlio ha aiutato molto nella campagna elettorale", ha concluso Trump. Lo scorso 26 luglio, il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, aveva annunciato che il Brasile aveva presentato agli Stati Uniti le credenziali per l'indicazione Eduardo Bolsonaro, deputato presidente della commissione Esteri della Camera e figlio del presidente Jair, come ambasciatore brasiliano a Washington. "La richiesta è stata inoltrata e attendiamo la risposta statunitense, secondo la prassi diplomatica. Ma sono molto sicuro che sarà concesso dal governo americano e Eduardo Bolsonaro sarà un grande ambasciatore", aveva dichiarato il ministro nel corso della conferenza stampa al termine del vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), riuniti a Rio de Janeiro, sotto la presidenza di turno del Brasile. (segue) (Brb)