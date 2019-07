Guatemala: governo nega "minacce" Usa per firmare accordo su immigrazione (2)

- Il 29 luglio, la Corte costituzionale del Guatemala ha accettato due ricorsi presentati da parte di membri della società civile e Ong contro l'accordo sull'asilo firmato tra il governo guatemalteco e quello degli Stati Uniti. In virtù della decisione, la Corte ha chiesto al presidente, Jimmy Morales, al ministro degli Esteri, Sandra Jovel, e al ministro degli Interni, Enrique Degenhart, di consegnare entro 48 ore tutti i rapporti relativi l'accordo sull'immigrazione firmato venerdì scorso. Uno dei ricorsi di amparo (istituto di protezione dei diritti fondamentali tipico degli ordinamenti dell'America Latina), è promosso da un gruppo di cittadini guidati dall'ex insegnante ed ex consigliere del presidente Morales, Marco Vinicio Dávila Mejía. Il secondo è stato presentato dal direttore dell'ufficio guatemalteco di Trasparenza internazionale, Eddie Cux. Attraverso una pubblicazione sul proprio account Twitter, Cux ha spiegato che dopo aver analizzato l'accordo sull'asilo si è reso conto che "uno degli scopi principali del governo degli Stati Uniti è di non dovere avere a che fare con i bambini migranti e delega il problema a Jimmy Morales". (segue) (Mec)