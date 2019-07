Difesa: fonti Seul, Corea del Nord ha lanciato missili non identificati

- La Corea del Nord ha lanciato oggi, 31 luglio, diversi missili non identificati: lo ha riferito il capo di Stato maggiore congiunto della Corea del Sud, ripreso dai media statunitensi. Si tratta del secondo lancio di missili nell'arco di pochi giorni, dopo i due missili balistici a corto raggio lanciati nel Mar del Giappone lo scorso mercoledì. La Corea del Nord ha affermato che il lancio della scorsa settimana è stata una risposta diretta alle esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud e al dispiegamento da parte di Seul di quelle che chiamava armi "ultramoderne", quasi certamente in riferimento ai caccia statunitensi F-35. Sebbene i test sui missili balistici siano una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i missili siano progettati per minacciare la Corea del Sud, il presidente degli Stati Uniti, Donadl Trump, ha minimizzato la gravità dei test, affermando che molti paesi testano missili a corto raggio. (segue) (Was)