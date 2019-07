Usa: Trump invita commissione Camera a indagare su “governo corrotto” a Baltimora (2)

- Il presidente, da sabato scorso, ha iniziato ad attaccare Cummings e Baltimora, definendo la città - amministrata da anni dai Democratici - "disgustosa" e "infestata da roditori", e accusando Cummings di aver "fallito gravemente" nel suo ruolo di amministratore prima, e poi di deputato. Trump aveva anche definito Cummings un "razzista": "Se il razzista Elijah Cummings concentrasse maggiormente la sua energia nell'aiutare le brave persone del suo distretto, e la stessa Baltimora, forse si riuscirebbe a risolvere il caos che ha contribuito a creare in molti anni di leadership incompetente", ha twittato Trump. Le esternazioni del presidente hanno suscitato nuove accuse di razzismo da parte del Partito democratico, a pochi giorni dalle polemiche per le dure critiche mosse sempre da Trump a quattro deputate socialiste del medesimo partito. Trump si è però difeso, affermando che non c'è "nulla di razzista" nei tweet contenenti le critiche. "Non c'è nulla di razzista nel dichiarare apertamente ciò che la maggior parte della gente già sa: che Elijah Cummings ha fatto un lavoro terribile per la gente del suo distretto e di Baltimora. I Democratici giocano sempre la carta del razzismo quando non sono in grado di vincere con i fatti!", ha twittato il presidente il 29 luglio scorso. (Was)