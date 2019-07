Usa-Polonia: Trump annuncia viaggio a Varsavia per anniversario Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi, 30 luglio, che visiterà la Polonia per partecipare agli eventi commemorativi dell'80esimo anniversario dell'invasione nazista del paese durante la Seconda guerra mondiale. Si tratta della seconda visita di Trump in Polonia dal luglio 2017, in un paese divenuto tra i partner più stretti di Washington in Europa, sia in materia di difesa che di sicurezza energetica. Funzionari polacchi avevano annunciato i piani della visita all'inizio di questo mese, anche se all'epoca la Casa Bianca aveva dichiarato che Trump stava ancora valutando se partecipare all'evento del 1 settembre. "Non vedo l'ora. Mi piace la gente", ha detto Trump ai giornalisti presenti alla Casa Bianca, aggiungendo di avere un ottimo rapporto con il paese. Trump ha aggiunto che potrebbe visitare anche la Danimarca. (Was)