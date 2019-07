Usa: Epa propone di eliminare limiti su ceneri delle centrali a carbone

- L'amministrazione Trump ha proposto oggi, 30 luglio, di eliminare le restrizioni sulle ceneri prodotte dalle centrali elettriche a carbone. L'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) ha proposto di revocare alcune norme sulle ceneri di carbone, il residuo lasciato dopo la combustione contenente sostanze pericolose che possono penetrare nell'approvvigionamento idrico e causare problemi di salute. L'ultima proposta dell'Epa intende eliminare dal 2015 le restrizioni che limitano l'uso di ceneri di carbone a 12.400 tonnellate per sito, obbligando però a dimostrare che le ceneri non causeranno danni se vicino ad acque sotterranee o zone umide. "Oggi l'Agenzia propone cambiamenti sensati che miglioreranno i regolamenti sulle ceneri di carbone e continueranno a incoraggiare un uso benefico adeguato", ha dichiarato il capo dell'Epa, Andrew Wheeler, in una nota. "Questi cambiamenti proposti contribuiranno ulteriormente alla gestione responsabile della cenere di carbone, proteggendo al contempo la salute umana e l'ambiente", ha spiegato. (Was)