Usa: governatore California firma legge che obbliga Trump a pubblicare redditi

- Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha firmato ieri, 30 luglio, una legge che richiede ai candidati presidenziali statunitensi e governativi di pubblicare le dichiarazioni dei redditi dei cinque anni precedenti per poter comparire sulla scheda elettorale, una mossa che mira direttamente al presidente Usa Donald Trump. Poco dopo che Newsom ha firmato il disegno di legge, Jay Sekulow, avvocato del presidente, ha dichiarato che "il tentativo dello Stato della California di aggirare la Costituzione riceverà risposta in tribunale". L'ex governatore della California, Jerry Brown, nel 2017 aveva posto il veto a una legislazione simile approvata dai legislatori statali sulla base del fatto che avrebbe potuto contrastare con la Costituzione degli Stati Uniti e stabilire un precedente per richiedere ai candidati presidenziali di divulgare informazioni personali. (segue) (Was)