Usa: governatore California firma legge che obbliga Trump a pubblicare redditi (2)

- Trump ha sempre rifiutato di rivelare le sue dichiarazioni dei redditi e i tentativi di altri Stati di forzare il rilascio dei documenti hanno scatenato un acceso dibattito sulla costituzionalità di tale misura. Di recente poi il segretario al Tesoro Steven Mnuchin e l'Internal Revenue Service, l'agenzia esattoriale del governo federale degli Stati Uniti, hanno respinto le richieste della commissione Ways and Means della Camera dei rappresentanti di fornire le dichiarazioni dei redditti di Trump degli ultimi sei anni. Per questo motivo la commissione ha fatto causa a Mnuchin e al dipartimento del Tesoro. (Was)