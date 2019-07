Difesa: Usa pronti a collaborare con Bulgaria dopo vendita 8 aerei da combattimento F-16

- Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con la Bulgaria dopo l'approvazione del parlamento di Sofia di acquistare otto aerei da combattimento F-16: lo ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, in una nota. "Gli Stati Uniti si rallegrano della decisione del governo bulgaro di acquistare otto velivoli da caccia multiruolo F-16, munizioni e relative attrezzature", ha dichiarato ieri, 30 luglio, Ortagus. "Rendiamo omaggio al primo ministro Boyko Borissov e al governo bulgaro per il loro impegno a modernizzare i'apparato militare attraverso l'acquisizione di questi velivoli interoperabili Nato altamente dotati. Non vediamo l'ora di lavorare con la Bulgaria su questo progetto e di rafforzare il nostro partenariato strategico a lungo termine", si legge nel comunicato. La scorsa settimana il Parlamento bulgaro ha riapprovato la ratifica di quattro contratti, da 1,26 miliardi di dollari, che consentiranno l'acquisizione da parte del paese di otto aerei da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense. Il voto ha confermato quello precedente, nonostante il veto sulla ratifica posto lo scorso 23 luglio dal presidente bulgaro, Roumen Radev. Sono stati 128 i favorevoli ai vai provvedimenti, mentre 73 i contrari e tre astenuti.(Was)