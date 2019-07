Imprese: ricavi Apple in aumento nonostante crollo vendite iPhone

- Sono contrastanti i dati del terzo trimestre fiscale del gigante tecnologico Apple, che registra un aumento dei ricavi dell'1 per cento, a 53,8 miliardi di dollari, ma contemporaneamente il crollo del 12 per cento delle vendite dell'iPhone e un utile netto in calo del 13 per cento, a 10,04 miliardi di dollari. Il colosso di Cupertino ha compensato il calo delle vendite di iPhone con una crescita dei ricavi in ogni altra area della sua attività, inclusi iPad e Mac. Le vendite da servizi - un'attività attentamente monitorata che include vendite sull'App Store, pagamenti via telefonino e assicurazioni dei dispositivi - sono aumentate del 13 per cento a 11,46 miliardi di dollari. L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha mostrato ottimismo. “È stato il nostro miglior terzo trimestre di settembre - ha detto - spinto dai ricavi record della divisione servizi, dalle solide perfomance di iPad e Mac e dal significativo miglioramento del trend dell'Iphone”. Gli analisti tengono però gli occhi puntati sul quarto trimestre, quando Apple lancerà il suo nuovo modello di iPhone. (Was)