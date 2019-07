Brasile: livello occupazione a giugno sostenuto dalle piccole imprese (4)

- I dati presentati dal governo mostrano che in sette degli otto settori dell'economia sui quali si è focalizzata la ricerca sono stati registrato risultati positivi con la creazione di nuovi posti di lavoro. In particolare, oltre la metà dei posti di lavoro generati nel semestre sono stati creati nel settore dei servizi con 272.784 impieghi. Incrementi si sono registrati nel settore dell'agricoltura (75.380), nell'industria manifatturiera (69.286), nell'edilizia civile (57.644), nella pubblica amministrazione (15.657), nei servizi di utilità industriale (3.340) e nel settore dell'estrazione mineraria (3.181). Unica nota dolente quella relativa al settore del commercio che ha bruciato 88.772 posti di lavoro. Quanto alla statistica divisa per macroregioni, il sudest è l'area dove si sono registrati i migliori incrementi con 251.656 nuovi posti, seguita dal sud (111.455), centro ovest (76.110) e dal nord (4.472). Unica regione dove sono stati persi posti di lavoro, quella del nord est, che ha bruciato 35.193 impieghi. (Brb)