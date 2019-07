Usa: corte respinge causa contro Russia, campagna Trump e Wikileaks su e-mail violate ai Dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale degli Stati Uniti ha respinto la causa del Comitato nazionale democratico (Dnc) contro la Russia, WikiLeaks e la campagna di Trump sul presunto attacco informatico dei server dell'organizzazione, durante la campagna presidenziale degli Stati Uniti del 2016. Secondo quanto riferito dai media Usa, per il tribunale la campagna di Trump "non ha partecipato a nessuna trasgressione nell'ottenere i materiali" e quindi non ha alcuna responsabilità legale per la diffusione delle informazioni. I Democratici hanno sempre cercato di trovare legami tra lo staff di Trump e le attività illegali in Russia, nonostante le conclusioni del consigliere speciale Robert Mueller secondo cui la campagna avrebbe rifiutato molteplici offerte da parte dei russi per coinvolgerli in attività di hacking e disinformazione. (segue) (Was)