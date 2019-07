Brasile-Italia: firmato memorandum di intesa per la cooperazione scientifica (2)

- La firma del memorandum costituisce il primo passo per la selezione dei progetti di ricerca che saranno cofinanziati dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle fondazioni statali (Faps). Le modalità della pubblicità dei fondi e della selezione saranno definite da un apposito bando in corso di elaborazione. Il memorandum avrà durata triennale e ha l'obiettivo di riattivare i meccanismi di cooperazione intergovernativa previsti dall'Accordo del 1997 per rafforzare la collaborazione in materia scientifica e tecnologica tra Italia e Brasile, soprattutto in quei settori strategici di interesse reciproco e prioritario quali la ricerca aerospaziale, le energie rinnovabili, le materie prime, l'ambiente e l'agricoltura. (Brb)