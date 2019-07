Camera: Occhiuto (FI), su Salvini noi coerenti, no a sfiducia individuale

- Il vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, afferma in una nota: "In conferenza dei capigruppo alla Camera Forza Italia si è opposta alla calendarizzazione con urgenza della mozione di sfiducia individuale contro il ministro dell'Interno. Questo perché, oggi come in passato, riteniamo lo strumento inopportuno e, in quanto inopportuno, dunque, nemmeno urgente. Inoltre, abbiamo sempre sostenuto che la responsabilità del governo è collegiale. La nostra posizione - aggiunge - resta coerente con quanto sempre sostenuto. Anche nella scorsa legislatura, sulla scorta di queste medesime considerazioni, ci siamo opposti a mozioni di sfiducia individuali contro ministri del Pd, lo stesso partito che oggi ha proposto la mozione contro il titolare del Viminale". (Com)