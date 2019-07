Bilancio Roma: con maxiemendamento giunta 20 mln a municipi. Spunta 1 mln per piscina Valco San Paolo

- Prosegue in Assemblea capitolina la discussione dell'assestamento al bilancio di previsione 2019-2021. Il testo iniziale prevedeva principalmente un rafforzamento dei conti. "Una manovra tecnica e senza politica", accusavano le opposizioni. I soldi risparmiati e le maggiori entrate, in totale circa 40 milioni, finanziavano di fatto solo due fondi di garanzia: il fondo crediti dubbia esigibilità e il fondo passività potenziali. Come spesso accade però la Giunta capitolina ha presentato un maxi-emendamento all'assestamento. Si tratta in sostanza di una rimodulazione delle spese in conto capitale. Venti milioni di investimenti redistribuiti principalmente dai dipartimenti ai municipi. "Soldi che Roma Capitale non avrebbe fatto in tempo a spendere nel 2019 e che invece servono ai municipi per interventi urgenti", spiega ai cronisti il presidente della commissione capitolina Bilancio Marco Terranova. (segue) (xcol4)