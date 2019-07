Bilancio Roma: con maxiemendamento giunta 20 mln a municipi. Spunta 1 mln per piscina Valco San Paolo (2)

- Circa cinque milioni per la manutenzione e l'adeguamento di diverse case di cura in tutta la città vengono posticipati al 2020, mentre vengono stralciate opere per 13,5 milioni. Il taglio principale, quasi sei milioni, è al finanziamento della revisione del progetto della tratta T2 (Fori-Clodio) della metro C. Altri due milioni derivano invece dal de-finanziamento dei semafori intelligenti per il trasporto pubblico. In compenso, grazie a questo tesoretto, vengono finanziati nei municipi lavori nelle scuole, nei mercati rionali e nei centri anziani. Inoltre tra le pieghe dei conti spunta anche un milione di euro per i lavori di completamento del polo natatorio di Valco San Paolo e 800mila euro per l'adeguamento alle normative impiantistiche del teatro dell'Opera. Mentre altri fondi vanno a rinforzare la manutenzione straordinaria delle strade dei municipi con più difficoltà. Al primo municipio vanno 650mila euro per i progetti esecutivi per i lavori di adeguamento normativo di tutte le scuole di ogni ordine e grado del I municipio. (segue) (xcol4)