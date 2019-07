Usa: audizione di conferma al Senato del generale Hyten dopo accuse di violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per i Servizi armati del Senato degli Stati Uniti ha tenuto oggi, 30 luglio, un'audizione per la nomina del generale dell'Aeronautica John Hyten, comandante dell'unità di comando strategica, come vice capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi. La sua conferma, tuttavia, deve però affrontare le recenti accuse di violenza sessuale da parte di una donna ufficiale, il colonnello dell'esercito Kathryn Spletstoser. Durante l'audizione Hyten, che se confermato diventerebbe il secondo ufficiale dell'esercito statunitense di rango più alto, ha categoricamente negato le accuse di aggressione sessuale. "Non è mai successo niente", ha affermato il generale dell'Aeronautica. Hyten ha ottenuto il sostegno della senatrice Martha McSally, la prima donna pilota di combattimento dell'aviazione Usa, che ha affermato di essere stata violentata da un ufficiale superiore. (segue) (Was)