Usa: audizione di conferma al Senato del generale Hyten dopo accuse di violenza sessuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spletstoser, 51 anni, ha rilasciato di recente un'intervista al quotidiano “New York Times” nella quale racconta l'aggressione, avvenuta nel 2017 durante l'annuale forum in California sulla difesa nazionale. Hyten avrebbe bussato alla sua stanza nell'hotel e una volta dentro si sarebbe seduto sul letto chiedendole di accomodarsi al suo fianco. Al rifiuto della donna, il generale l'avrebbe buttata sul letto, baciandola e toccandola fino a raggiungere un orgasmo. Spletstoser, che ha partecipato a due missioni di combattimento in Iraq e due in Afghanistan nei suoi 28 anni di carriera, ha dichiarato che era suo dovere farsi avanti, raccontando l'accaduto, dopo che Hyten è stato nominato da Trump per il ruolo di vice capo dello Stato maggiore congiunto dell'esercito Usa. "Mi sono resa conto che ho la responsabilità morale di farmi avanti", ha detto Spletstoser. "Non potrei vivere con me stessa se questo accadesse a qualcun altro e non ho fatto nulla per fermarlo". (segue) (Was)