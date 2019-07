Usa-Cina: Trump contro Pechino per mancata promessa su acquisti agricoli

- L'avvio del nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Cina a Shanghai si è aperto oggi, 30 luglio, con le critiche lanciate dal presidente statunitense Donald Trump contro Pechino. Proprio mentre le due parti si incontravano per riprendere i negoziati nel tentativo di raggiungere un accordo commerciale, l'inquilino della Casa Biancaha accusato la Cina di non aver acquistato più prodotti agricoli statunitensi, così come aveva promesso di fare dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping a Osaka. “La Cina sta andando molto male, il peggiore anno degli ultimi 27 - avrebbe dovuto iniziare a comprare i nostri prodotti agricoli ora - nessun segno che lo stiano facendo”, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. Il presidente Usa ha poi avvertito Pechino di non aspettare nella speranza di negoziare un accordo migliore con un qualsiasi nuovo presidente democratico. "Il problema con loro che aspettano ... è che se e quando vincerò, l'accordo che otterranno sarà molto più duro di quello che stiamo negoziando ora ... o nessun accordo", ha aggiunto Trump. (segue) (Was)