Usa-Cina: Trump contro Pechino per mancata promessa su acquisti agricoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dodicesimo round di consultazioni economiche e commerciali di alto livello tra Cina e Stati Uniti, in corso a Shanghai, proseguirà un giorno più del previsto, domani 31 luglio, a dimostrazione delle pressioni economiche e politiche per il conseguimento di un accordo scontate dalle leadership dei due paesi, ma anche delle difficoltà che paiono impedire, almeno nel breve termine, la ricomposizione delle ostilità commerciali tra le due maggiori economie del globo. Le delegazioni dei due paesi sono guidate ancora una volta dal rappresentante del Commercio, Robert Lighthizer, e dal segretario del Tesoro Usa Steven Mnuchin da una parte, e dal vicepremier cinese Liu He dall’altra. L’incontro è il primo nel suo genere da oltre tre mesi a questa parte, e segue l’incontro a margine del G20 di Osaka tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, che alla fine del mese scorso ha consentito quantomeno di superare lo stallo nei negoziati tra Washington e Pechino. Il raggiungimento di un accordo sul commercio è però ostacolato dalla permanenza di divergenze su questioni sostanziali: dall’apertura della Cina alle importazioni di merci agricole Usa, alla campagna di boicottaggio globale intrapresa dagli Stati Uniti contro Huawei. (Was)