Paraguay: scandalo Itaipu, ex direttore ente Energia sostiene nullità accordo con Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come conseguenza di questa vicenda il presidente Benitez ha accettato ieri le dimissioni del ministro degli Esteri, Luis Alberto Castiglioni, così come quelle di tutti i funzionari coinvolti nelle trattative per il controverso accordo con il Brasile, l'ambasciatore paraguaiano in Brasile, Hugo Saguier Caballero, il direttore di parte paraguaiana di Itaipu, José Alderete, e il recentemente nominato direttore dell'Ente nazionale per l'Energia elettrica (Ande), Alcides Jiménez. Nella notte di domenica 28 luglio (ora locale) a seguito del forte dibattito scatenatosi nell'opinione pubblica nel corso della settimana, il ministro Castiglioni aveva annunciato che il governo del Paraguay intendeva chiedere a quello del Brasile l'annullamento dell'accordo . (segue) (Abu)