Paraguay: scandalo Itaipu, ex direttore ente Energia sostiene nullità accordo con Brasile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Castiglioni aveva riconosciuto "un deficit" a livello di comunicazione da parte del governo circa il contenuto dell'accordo, ma aveva in un primo momento schivato eventuali responsabilità puntando il dito piuttosto contro la "disinformazione" e la "strumentalizzazione politica" della vicenda da parte dell'opposizione. Al centro della controversia tra i due paesi l'allegato C del trattato sullo sfruttamento di Itaipu firmato dall'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. In base a questo trattato si permette alla paraguaiana Ande l'acquisto a un costo privilegiato dell'energia eccedente a quella garantita. Secondo l'attuale governo brasiliano i termini dell'accordo hanno determinato un esodo di imprese locali che si sarebbero radicate in Paraguay proprio per il minor costo dell'energia. La richiesta presentata dal Brasile, in linea con la nuova impostazione tendente a privilegiare e proteggere gli interessi nazionali, è quindi che Assunzione assuma l'impegno di acquisire una maggior percentuale dell'energia "garantita" piuttosto che di quella "eccedente". (segue) (Abu)