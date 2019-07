Paraguay: scandalo Itaipu, ex direttore ente Energia sostiene nullità accordo con Brasile (5)

- Secondo dati ufficiali nel 2018 il Brasile avrebbe pagato in media un costo di 38,72 dollari per MWh contro i 24,60 per MWh pagati dal Paraguay. Da parte di Assunzione sostengono che una revisione dell'accordo andrebbe ad incidere pesantemente sulla tariffe, e quindi sui consumatori. Per evitare un eccessivo impatto della revisione dell'accordo sui costi delle bollette nel versante paraguaiano il Brasile proponeva un accordo che permetteva spalmare il costo sui prossimi quattro anni. La centrale ha un budget annuale di 3,5 miliardi di dollari, dei quali il 70 per cento è destinato al pagamento del debito della costruzione, da restituire entro dicembre 2022, quando scade nell'allegato C del trattato. Il governo Bolsonaro non vuole attendere il 2022 e ha formalizzato la richiesta di livellare i prezzi per entrambi i paesi, anzitempo. (segue) (Abu)