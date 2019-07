Usa: leader democratico al Senato Schumer sostiene Pelosi su impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader democratico del Senato, Charles Schumer, ha dichiarato di appoggiare la decisione della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, di frenare un'indagine formale per la messa in stato d'accusa (impeachment) contro il presidente Donald Trump, nonostante il crescente sostegno dentro il gruppo dirigente dei Democratici. All'interno del partito sembra infatti crescere la frattura tra i leader che non intendono avviare una procedura di impeachment senza elementi concreti a carico del presidente, e gli oltre 100 membri del partito che scalpitano per la messa in stato d'accusa, reclamata dall'ala massimalista del partito e del suo elettorato. "Credo che la speaker Pelosi lo stia gestendo in modo appropriato", ha detto Schumer alla domanda se avrebbe cambiato posizione e appoggiato l'avvio di una procedura di impeachment dopo che uno dei principali deputati, il senatore Patty Murray, ha chiesto formalmente l'avvio dell'indagine. (segue) (Was)