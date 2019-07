Brasile: livello occupazione a giugno sostenuto dalle piccole imprese

- Il Servizio di sostegno alle micro e piccole imprese (Sebrae), ha affermato che la creazione di nuovi posti di lavoro con un contratto formale nel mese di giugno, è da far risalire soprattutto all'attività economica delle micro e piccole imprese. Si tratta della quinta rilevazione simile consecutiva quest'anno secondo l'analisi effettuata da Sebrae sulla base dei dati del Registro generale dei dipendenti e dei disoccupati del ministero dell'Economia. Micro e piccole imprese hanno creato 52.700 posti di lavoro, garantendo la tenuta del livello occupazionale brasiliano. Secondo il sondaggio, infatti, le medie e grandi società per il secondo mese consecutivo hanno fatto registrare un saldo negativo nella creazione di posti di lavoro per 4.800 unità. (segue) (Brb)