Brasile: livello occupazione a giugno sostenuto dalle piccole imprese (2)

- Secondo Sebrae, nel primo semestre del 2019, le piccole imprese hanno generato 387.300 posti di lavoro, un saldo 70 volte superiore a quello generato da medie e grandi imprese, il cui risultato si è fermato a 5.500 nuovi posti. Rispetto al periodo da gennaio a giugno 2018, le micro e piccole imprese hanno registrato una crescita dello 0,8 per cento nella generazione di posti di lavoro. Quanto ai settori, nel semestre la spinta maggiore è arrivata dal settore dei servizi che con 213.800 nuovi posti di lavoro ha rappresentato il 55,2 per cento del totale dei nuovi posti. Le piccole imprese dell'industria manifatturiera hanno raggiungo la seconda posizione nella classifica, grazie alla creazione di 56.600 posti di lavoro. Buon risultato anche da parte delle micro e piccole imprese agricole (+54 mila posti di lavoro). Il settore continua invece a bruciare posti di lavoro anche in relazione alle piccole medie imprese. I licenziamenti nel settore sono stati infatti quasi 50 mila nel primo semestre. (segue) (Brb)