Usa: Trump invita commissione Camera a indagare su “governo corrotto” a Baltimora

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato la commissione Vigilanza e Riforme della Camera a indagare sul “governo corrotto” a Baltimora, sostenendo che è pronto ad impegnarsi personalmente per aiutare i residenti della città, che secondo lui “vivono all'inferno”. Trump ha nuovamente preso di mira il presidente democratico della commissione, Elijah Cummings, il cui distretto del Maryland comprende circa metà della città e gran parte delle due contee circostanti, sostenendo che miliardi di dollari sono stati "rubati e sprecati da persone come Elijah Cummings". "Dovrebbe prendere la sua commissione Vigilanza, portarla a Baltimora e indagare davvero i miliardi e miliardi di dollari che sono stati sprecati e rubati", ha dichiarato Trump. Il presidente ha aggiunto che i residenti di Baltimora, in particolare gli afroamericani, sono le principali vittime della corruzione a Baltimora e "vivono all'inferno". (segue) (Was)