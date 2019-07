Kosovo: stampa locale, partiti chiederanno a presidente Thaci data per elezioni anticipate

- La principale richiesta dei partiti politici kosovari, nelle consultazioni di questa settimana con il presidente Hashim Thaci, sarà quella di chiedere di fissare una data per le elezioni anticipate. E' quanto scrive il quotidiano "Koha", sottolineando che tutti i partiti politici kosovari hanno richiesto, nelle loro dichiarazioni dopo le dimissioni del premier Ramush Haradinaj, il voto anticipato quanto prima. "Koha" rileva tuttavia alcuni "approcci differenti" tra i vari partiti politici: il Partito democratico del Kosovo (Pdk) avrebbe una linea più attendista e auspicherebbe un accordo con tutte le forze politiche; la Lega democratica del Kosovo (Ldk), il Movimento Vetevendosje e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) insisterebbero invece con maggiore urgenza per andare al voto quanto prima. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla stampa di Pristina, le consultazioni tra il presidente Thaci e i partiti kosovari inizieranno nella giornata di giovedì primo agosto. (segue) (Kop)