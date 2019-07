I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Serbia: Alto commissario Osce Zannier riscontra "crescente polarizzazione delle posizioni" - Si registra una crescente polarizzazione delle posizioni tra le comunità di etnia serba e albanese in Kosovo: lo ha dichiarato l'Alto commissario dell'Osce per le minoranza nazionali, Lamberto Zannier, in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Sputnik". "In questo momento la situazione non è buona. Penso che ci sia una crescente polarizzazione nei rapporti tra Pristina e Belgrado alla luce dei dazi imposti da Pristina, una mossa che veramente non aiuta a mio modo di vedere", ha osservato Zannier auspicando che l'attuale tendenza negativa nei rapporti "possa essere invertita". Zannier ha ricordato la sua recente visita a Pristina, dove ha potuto percepire "una distanza in aumento tra le comunità, i serbi e gli albanesi; le giovani generazioni neanche parlano la lingua dell'altra (comunità)". L'Alto commissario dell'Osce ha quindi evidenziato che sarebbe auspicabile quindi "creare un ambiente migliore" e per questo, ad esempio, l'organizzazione di cui fa parte sta collaborando con l'università di Pristina per aprire una facoltà di slavistica per formare nuovi interpreti. (segue) (Res)