I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: presidente parlamento Veseli, priorità è trovare data per elezioni anticipate - Il parlamento di Pristina deve sciogliersi per aprire la strada a elezioni anticipate il prima possibile: lo ha detto il presidente del parlamento kosovaro, il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli, parlando all'emittente "Rtk" al termine della direzione nazionale dello schieramento politico. "Inviterò i miei colleghi dei partiti politici a riunirsi in aula per sciogliere il parlamento e concordare una data per le elezioni. Questa è la soluzione migliore", ha affermato Veseli. Secondo il presidente del parlamento, il premier dimissionario Ramush Haradinaj "è appunto un premier dimissionario" e quindi la priorità e lo scioglimento dell'Assemblea nazionale per andare al voto e formare un nuovo governo. (segue) (Res)