Serbia-Francia: presidente Vucic riceve ambasciatore Mondoloni in visita commiato (9)

- L'ultima giornata di visita ha contato una riunione fra Vucic, Macron e gli studenti dell'Ufficio regionale per la cooperazione giovanile. Al termine della riunione Vucic ha dichiarato, in una conversazione con i giornalisti, che spenderà le proprie forze per un compromesso con Pristina "fino a che avrà vita". "Se non ci riusciremo, qualche generazione dopo di noi dovrà farlo", ha osservato Vucic. Il capo dello Stato ha poi risposto ai giornalisti che chiedevano una possibile data per un nuovo incontro, annuncio ieri da Macron, con i leader di Pristina, Parigi e Berlino. Secondo Vucic "a quel livello" si potrebbe discutere a settembre. "Penso che sia necessario del tempo affinché si possa parlare nuovamente di determinate cose. Odio gettare la colpa sull'altra parte. Aspettiamo che le grandi potenze facciano il loro lavoro", ha detto Vucic. (Seb)