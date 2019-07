Brasile: Global Witness, paese quarto nella classifica degli omicidi di attivisti ambientali

- L'Organizzazione non governativa Global Witness colloca il Brasile in quarta posizione nella classifica dei paesi dove si regista il maggio numeri di omicidi di attivisti in difesa dei diritti dell'ambiente. Secondo quanto riportato nel rapporto annuale di Global Witnes, pubblicato oggi, 30 luglio, in Brasile lo scorso anno ci sono stati 20 omicidi. In tutto il mondo, 164 attivisti ambientali sono stati uccisi per aver difeso le loro case, terreni e risorse naturali contro progetti minerari, forestali o agroindustriali. In media, tre persone sono morte in una settimana l'anno scorso. Più della metà dei casi si è verificato in America Latina. (segue) (Brb)