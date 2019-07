Brasile: Global Witness, paese quarto nella classifica degli omicidi di attivisti ambientali (2)

- Il documento di Global Witnes sottolinea che altri "innumerevoli" attivisti hanno subito violenze, intimidazioni o sono stati colpiti attraverso l'uso o la modifica delle leggi anti-proteste da parte dei governi. Il settore minerario è stato quello si sono registrati più omicidi. In tutto 41 persone uccise per aver protestato contro gli effetti del disboscamento illegale. Il paese che detiene il primato di omicidi sono le Filippine, dove gli omicidi nel 2018 sono stati 30. A causa di questi numeri il paese ha superato il Brasile che era al primo posto nel 2017. Hanno scavalcato il Brasile anche la Colombia (24 morti lo scorso anno) e l'India (23 morti nel 2018). Il Guatemala, con 16 omicidi confermati, è il paese con il tasso più alto di omicidii in relazione al numero di abitanti. (segue) (Brb)