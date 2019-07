Brasile: Global Witness, paese quarto nella classifica degli omicidi di attivisti ambientali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I difensori dell'ambiente e della terra, che in numero significativo sono rappresentanti di popolazioni indigene, vengono considerati terroristi, criminali o delinquenti per aver difeso i loro diritti in molti paesi", ha dichiarato il relatore speciale delle Nazioni unite sui diritti delle popolazioni indigene, Vicky Tauli-Corpuz. "Questa violenza rappresenta una crisi per i diritti umani, e una minaccia per tutti. Tuttavia il bilancio delle vittime è diminuito rispetto al 2017, che è stato l'anno più mortale della serie storica con 207 vittime. Global Witness sottolinea nondimeno che il numero di omicidi potrebbe essere superiore di quello rilevato, dal momento che alcuni casi si verificano in luoghi molto remoti del paese e spesso non vengono denunciati alle autorità. (Brb)