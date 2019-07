Carabiniere ucciso: Elder ha chiamato la madre dalla caserma di via in Selci venerdì scorso

- È stato permesso a Finnegan Lee Elder, il giovane statunitense accusato dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, di parlare con la madre attraverso una videochiamata con Facetime. Il 20enne di San Francisco si è messo in contatto, tra le 18 e le 19 di venerdì scorso, con la famiglia - e in particolare con la madre - per spiegare quello che stava accadendo. La telefonata è stata autorizzata quando il ragazzo si trovava nella caserma di via in Selci, anche se per ovvie ragioni di distanza la chiamata era disturbata. (Rer)