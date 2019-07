Roma: Raggi scrive a uffici, valutare soluzioni per stop progetto fast food a Caracalla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha inviato una lettera alle strutture competenti del Campidoglio per acquisire “tutta la documentazione tecnica e amministrativa” relativa al progetto per la realizzazione di un fast-food nell’area delle Terme di Caracalla. Un’altra lettera è stata inviata alle Soprintendenze statali per avere chiarimenti sull’esistenza di vincoli archeologici o paesaggistici sulla stessa area che attualmente ospita un vivaio. Lo scopo degli approfondimenti richiesti, a quanto si apprende, sono finalizzati a valutare la sospensione dell’iter di un progetto che “abbina le infrastrutture e il marchio di un fast food con un ambito molto delicato di centro storico, vincolato dall’Unesco e strategicamente insediato all’interno della nostra città antica. I timori e le preoccupazioni manifestate a riguardo da molti, me per prima, sono giustificati”, scrive il sindaco Raggi. Stando sempre a quanto si apprende, Raggi non poteva essere a conoscenza dell’iter di cui si sono occupati gli uffici capitolini per questioni meramente amministrative. “Al di là degli aspetti burocratici – avrebbe confidato ai suoi collaboratori il sindaco – bisogna valutare tutte le possibilità, nel rispetto della legge, per fermare l’iter del progetto”. (xcol4)