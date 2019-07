Roma: Montuori su fast food a Caracalla, da Alfonsi e Prosperetti no a lezioni

- "Innanzitutto mi fa piacere ricordare alla presidente Alfonsi, di cui leggo alcune dichiarazioni inutilmente ironiche e che ho incontrato in diverse occasioni istituzionali e di confronto, che l'assessore all'Urbanistica c'è e volentieri le fornisce alcune informazioni in merito all'ormai noto progetto alle Terme di Caracalla". Così in una nota l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. "Per prima cosa le ricordo che: il controllo del territorio è compito del Municipio, il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande è competenza del Municipio, il rilascio di permessi per interventi come quelli per il vivaio di via Baccelli, è anche questa materia del Municipio. I miei uffici - prosegue Montuori - ricevono decine di migliaia di procedimenti edilizi l'anno e tra questi il 14 dicembre 2017 è arrivata la richiesta per una autorizzazione paesaggistica relativa a opere di 'Manutenzione straordinaria e restauro e Risanamento conservativo sull'immobile sito in Roma Viale Guido Baccelli'". (segue) (Com)