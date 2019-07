Roma: Montuori su fast food a Caracalla, da Alfonsi e Prosperetti no a lezioni (2)

- "La dirigente responsabile, ritenendo che 'i lavori di cui trattasi (...) non necessitano della Autorizzazione Paesaggistica' restituisce la pratica al Municipio I e alla Soprintendenza che, con una successiva lettera a firma del Soprintendente Prosperetti, il 24 luglio 2018 rilascia un parere favorevole citando anche la nota dell'ufficio del PAU (Dipartimento Urbanistica), e quindi di fatto assumendola senza confutarla. Se qualcuno al Municipio o alla Soprintendenza avesse avuto qualche dubbio in merito, come oggi sia Alfonsi che Prosperetti sembrano sostenere, avrebbe potuto semplicemente cercare una interlocuzione. Magari prima dell'emissione del parere o anche dopo il 31 ottobre 2018 quando nella segnalazione di inizio attività depositata al Municipio dai tecnici incaricati viene indicata la realizzazione di un ristorante di oltre 500 mq. Detto ciò, se abbiamo un obiettivo comune, noi siamo pronti a intervenire, e già lo stiamo facendo, a tutela dell'area e dei suoi valori paesaggistici", conclude la nota. (Com)