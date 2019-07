Sicurezza: Salvini, mio figlio su moto d'acqua? Mio errore da papà, nessuna reponsabilità poliziotti

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla vicenda di suo figlio che a Milano Marittima è salito a bordo di una una moto d'acqua della Polizia per un giro davanti alla spiaggia, dichiara: "Mio figlio sulla moto d’acqua della Polizia? Errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese". (Rin)