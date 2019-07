Camera: Delrio (Pd), Salvini scappa da giudizio Parlamento, grave no a calendarizzazione mozione sfiducia

- Il capogruppo dei deputati del Partito democratico, Graziano Delrio, in seguito alla decisione della conferenza dei capigruppo in merito alla calendarizzazione ad agosto a Montecitorio della mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma: "Non ci è stata concessa, la maggioranza ha deciso che non c'era necessità di urgenza. Una responsabilità molto seria quella della maggioranza che protegge il ministro che scappa dal Parlamento. E' l'ennesima volta in cui Salvini scappa dal giudizio del Parlamento da cui il governo ha ricevuto la fiducia. La maggioranza - conclude - dà un ennesimo segno di debolezza".(Rin)