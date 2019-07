Camera: Zingaretti, M5s si oppone a sfiducia Salvini, parolai, schiavi e buffoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una nota informa: "Il Movimento cinque stelle si oppone alla calendarizzazione della mozione di sfiducia a Salvini. Ma non era Luigi Di Maio ad aver detto 'se il Parlamento chiama si va'? E non è il presidente della Camera dei Cinque stelle Fico ad aver chiesto a Salvini di andare in Aula senza aver ottenuto risposta dal ministro? Parolai, schiavi e buffoni", conclude il leader dem. (Com)