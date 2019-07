Lombardia: Fontana e Terzi su collegamento Cr-Mn, Regione ha formalizzato sue proposte, ora palla passa a territorio

- "È stato un tavolo di ascolto reciproco, nel quale abbiamo illustrato le nostre ipotesi agli interlocutori presenti che le hanno recepite esprimendo poi le proprie idee e riproponendosi di darci una risposta finale dopo averle analizzate con il territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del tavolo per il collegamento stradale Cremona-Mantova che ha presieduto insieme agli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Davide Caparini (Bilancio, Finanza e Semplificazione) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei Comuni e della Provincia di Mantova e Cremona e delle altre Amministrazioni ed Enti interessati dall'opera. La realizzazione di un'autostrada ad opera di Regione Lombardia e la riqualificazione a doppia carreggiata della ex SS 10 sono le due ipotesi, tra le cinque presentate all'incontro, che sembrano raccogliere il maggiore interesse. La prima ipotesi prevederebbe l'ingente impegno finanziario da parte di Regione Lombardia pari almeno a 1 miliardo e 250 milioni, escludendo però la realizzazione di altre opere connesse. La seconda chiamerebbe in causa direttamente Anas, seppur sempre con un importante contributo di Regione. "È chiaro però - ha spiegato Claudia Maria Terzi al termine dell'incontro - che ora la palla passa alle Province, ai Comuni e a tutti i soggetti che costituiscono il tavolo. Mi ha fatto piacere constatare che tutti gli interlocutori presenti al tavolo abbiano apprezzato con quanta serietà e puntualità Regione Lombardia stia affrontando anche questa questione. Il presidente Fontana ha chiesto a tutti di approfondire le nostre proposte, per poi darci appuntamento nel momento in cui il 'territorio' avrà assunto una decisione definitiva". (Com)